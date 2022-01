"Wymazywanie" bohaterów. Piotr Jabłoński ujawnił szczegóły ustawy

Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniósł się do nowej ustawy "uniemożliwiającej wymazywanie bohaterów z przestrzeni publicznej". - Jesteśmy w trakcie prac wewnętrznych. Wstępny projekt został przygotowany. Trwają jeszcze konsultacje - wyjaśnił polityk. - Główna idea polega na tym, żeby uniemożliwić dokonywania działań, które mogą po prostu wymazywać bohaterów polskiej historii - przekazał gość WP i zaznaczył, że to zjawisko pojawia się często w innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych. Jako przykład polityk podał pomalowanie pomnika Tadeusza Kościuszki napisami, które sugerowały, że był on rasistą. - Jeżeli mamy do czynienia z tego typu trendami, a polska lewica i część liberałów kopiują to bezmyślnie, to my dostrzegamy, że to jest niebezpieczne - powiedział Paweł Jabłoński.