Wyłudził pół miliona zł na rzekomo chore dziecko. Sąd odrzucił apelację

Wrocławski sąd apelacyjny odrzucił apelację Michała S. Mężczyzna, który wymyślił chorego chłopca i zorganizował zbiórkę pieniędzy na jego leczenie, spędzi sześć lat w więzieniu.

Sześć lat więzienia

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Michała S. w marcu tego roku na sześć lat więzienia. Wyrok uzasadniał tym, że mężczyzna oszukał ponad 5,5 tys. osób. Sędzia podkreślał, że oskarżony wykorzystywał swoje znajomości w świecie celebrytów, by uwiarygodnić przeprowadzoną przez siebie akcję. Znanych ludzi wykorzystał podwójnie, bo nie tylko wsparli jego akcję wpłacając znaczne sumy, ale też swoimi nazwiskami uwiarygodniły ją, zachęcając tym inne osoby do wpłat.