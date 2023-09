Wyłapują setki migrantów. Wielka akcja na Bałkanach

Serbia rozpoczęła akcję walki z przemytnikami imigrantów. Jak przekazała agencja Associated Press, we wtorek podczas nalotu przy granicy z Węgrami serbska policja wykryła 371 nielegalnych migrantów. Jak podał dyrektor departamentu policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w akcji brało udział 800 funkcjonariuszy, którzy działali w pobliżu miast Subotica, Sombor i Kikinda. Skonfiskowano także cztery karabiny i jedną broń ręczną. Migranci zostali przewiezieni do państwowych ośrodków recepcyjnych. Jak podaje agencja AP, w rejonach granicznych często dochodzi do starć między grupami przemytników, którzy wykorzystują trudną sytuację osób uciekających do Europy Zachodniej. Serbskie media w ostatnich miesiącach donosiły o częstych strzelaninach i eksplozjach, sugerujących walki przemytników o kontrolę. W sieci opublikowano nagranie z akcji służb. Szlak na zachód od Turcji i przez Bałkany, w tym Macedonię Północną, Bułgarię i Serbię, pozostaje głównym szlakiem migracyjnym do Unii Europejskiej.