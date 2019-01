"Wykrakałem, mamy polskiego Breivika". Radosław Sikorski o zabójcy Pawła Adamowicza

- Przestrzegałem, że stan polaryzacji może doprowadzić do tego, że będziemy mieli polskiego Breivika. No niestety, wykrakałem - powiedział były szef MSZ Radosław Sikorski, komentując zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Słowa Sikorskiego padły na antenie Radia Zet. Były szef dyplomacji stwierdził, że zabójstwo Adamowicza to "mord dość podobny do zamachu na prezydenta Narutowicza". - Bo tam też szaleniec, ale też czytał radykalną prasę. Zamachowiec w Gdańsku wykrzykiwał, że robi to przeciwko PO - podkreślił Sikorski.

- Mam nadzieję, że ustali to prokuratura i że ten człowiek już nigdy na wolność nie wyjdzie, czy to z więzienia, czy to z zakładu zamkniętego. Ja w 2011 roku przestrzegałem, że stan polaryzacji i emocji politycznych w Polsce może doprowadzić do tego, że będziemy mieli polskiego Breivika, i pamiętam, że nie wszyscy się wtedy ze mną zgadzali. No niestety, wykrakałem - podsumował.