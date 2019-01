"Polska straciła niewinność". Radosław Sikorski ostro po zabójstwie Pawła Adamowicza

- Do tej pory mogliśmy się łudzić, że jesteśmy krajem, gdzie przygadujemy sobie po sarmacku, ale gdzie nikt nie sięgnie po nóż - stwierdził były szef MSZ Radosław Sikorski, komentując zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wystosował też apel do Jerzego Owsiaka.

- I szaleńcy zawsze mają różne motywacje. Chodzi o to, że stworzono kontekst ataku na sędziów, a przecież o czym głównie myśli więzień. Żeby wyjść. A tu sędzia mu podwyższył wyrok ponad to, co chciała prokuratura, po czym trzy razy bodajże mu odmawiał wyjścia. No to jak słyszał, że sędziowie to kasta, to się pewnie z tym zgadzał - kontynuował.