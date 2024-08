Wyjątkowe nagranie astronauty NASA. Uwiecznił zorzę polarną z kosmosu

W ostatnim czasie zorzę polarną można było obserwować w całej Polsce, a także w innych miejscach na świecie. Agencja Reutera udostępniła nagranie astronauty NASA, który nagrał to zjawisko z perspektywy kosmosu. Członek Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Matthew Dominick uwiecznił wyjątkowy moment. Nagrał on wyjątkową zorzę polarną widzianą okiem astronauty, czemu dodatkowo towarzyszył jeszcze zachód księżyca. Po wszystkim nastąpił wschód słońca, który oświetlił statek kosmiczny "Sojusz" zadokowany do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej NASA.

