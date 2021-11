Wygłodzone, zawszone, zagrożone sepsą. Horror dziewczynek w Białymstoku

W mieszkaniu policjanci zastali nietrzeźwą parę - mężczyznę i Annę B. Poza nimi znajdowały się w lokalu dwie przerażająco zaniedbane córki kobiety: 7-letnia i 4-letnia. Jak donosi "Fakt", były niedożywione, odwodnione, zawszone i pogryzione przez pluskwy, a do tego miały nieleczone i ropiejące rany. Życie jednej z nich, młodszej, było zagrożone, bowiem groziła jej sepsa. Siostry najpierw zabrano do szpitala, a potem trafiły do rodziny zastępczej.