Wydatki Senatu pod lupą. Kancelaria odpowiada ws. 307 tys. na "grecką ucztę"

Zamówienie portretu marszałka Stanisława Karczewskiego skupiło uwagę na wydatkach urzędników obsługujących prace wyższej izby parlamentu. Wśród umów wyróżniają się te dotyczące jedzenia. Jest też stanowisko urzędników Kancelarii Senatu w tej sprawie.

Umowy zawarte w tym roku przez Kancelarię Senatu prześwietlił "Super Express", który zwrócił uwagę przede wszystkim na jedną pozycję. To "usługi cateringowe na potrzeby komórek organizacyjnych" i zawarta pod koniec kwietnia roczna umowa z firmą, która prowadzi m.in. grecką tawernę w Warszawie.

Z analizy umów zawartych przez urzędników Senatu wynika, że 60 tys. zł kosztował z kolei catering na pokładzie samolotu specjalnego, do podróży którym uprawniony jest m.in. marszałek. Firma, która dostarczyła jedzenie, chwali się przygotowywaniem podniebnych posiłków dla Ojca Świętego czy Michaela Jacksona.

Kancelaria odpowiada

We wtorek po południu Kancelaria Senatu wystosowała oświadczenie, w którym wyjaśnia, że do tej pory wydała ok. 70 tys. zł z ponad 300 tys. zł, na które opiewa umowa z firmą cateringową.