"SE": Marszałek Senatu zamówił portret za prawie 8 tys. zł

Kancelaria Senatu zamówiła wizerunek marszałka Stanisława Karczewskiego. Namalowanie portretu miało kosztować 7700 zł.

O powstaniu portretu poinformował w piątek "Super Express". - Ponad 7 tys. za portret to jednak dużo. Pytanie, po co on, skoro PiS liczy, że przyszłej kadencji też będzie mieć marszałka. A jeżeli pan marszałek tak bardzo chciał mieć portret, może powinien zapłacić z własnej kieszeni – skomentował wysoką cenę obrazu Piotr Apel z Kukiz'15.