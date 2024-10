Nie tylko Gajewska i Myrcha. Sprawdzili, na co wydają posłowie

Ponadto Kinga Gajewska naniosła ostatnio poprawki do swojego rejestru korzyści, w którym każdy poseł musi wpisywać, co i od kogo otrzymał w darowiźnie. Wątpliwości budzą też wydatki na biura poselskie małżeństwa polityków. Arkadiusz Myrcha do swojego biura w Toruniu kupił aż cztery ekspresy do kawy. Kinga Gajewska zakupiła zaś do jednego biura dwa odkurzacze i robot sprzątający.