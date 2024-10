Nowy sondaż. Sejm wyglądałby zupełnie inaczej

Z tych szacunków wynika, że PiS zdobyłoby nawet więcej mandatów niż KO. Dlaczego? "To efekt niedostosowania w aż 20 okręgach liczby mandatów do liczby uprawnionych do głosowania oraz większej frekwencji wyborczej w okręgach zurbanizowanych i niższej w pozostałych. Jedno i drugie jest korzystne dla PiS" - czytamy w "Gazecie Wyborczej".