Wyciekł przełomowy sondaż. Krzysztof Gawkowski komentuje

Koalicja Obywatelska dogoniła Prawo i Sprawiedliwość - wynika z najnowszego sondażu Kantar przeprowadzonego dla Platformy Obywatelskiej, z którym zapoznał się Onet. Obydwa ugrupowania mogą liczyć na 26 proc. poparcia. Co na to szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski? - Poparcie dla opozycji będzie wzrastać. Cieszę się, że w tym sondażu Lewica zyskuje 3 proc. Mamy swoje stabilne 10 proc. w sondażach. To pokazuje, że bez Lewicy nie uda się stworzyć przyszłego rządu, który miałby odebrać władzę PiS-owi - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Rosnące poparcie dla PO pokazuje, że Platforma była i jest największą siłą opozycyjną. PO, PSL, Lewica, Hołownia - to ugrupowania, które mogą ze sobą swobodnie rozmawiać o przyszłości Polski. Pod warunkiem, że ich program będzie się układał tak jak współpraca, czyli zgodnie - dodał. - PiS ma się czego obawiać. Widzimy wyraźnie, że PiS oszalał. PiS nie szanuje ani standardów parlamentaryzmu, ani normalności, ani regulaminu Sejmu. Wykoleja to wszystko na oczach milionów ludzi. Chamstwo i buta tam zapanowały, a chamstwo i buta zawsze kroczą przed upadkiem - kontynuował Gawkowski. - Dziś są butni, a w przyszłości przegrają z opozycją, która w różnych blokach może startować, ale na koniec odsunie PiS od władzy - podsumował.