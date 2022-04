Wyciekł e-mail ministerstwa. Polskie firmy mają odbudowywać Ukrainę

Czy Polska odegra główną rolę w odbudowie Ukrainy po wojnie?

Coraz częściej mówi się o programie pomocowym podobnym do planu Marshalla, który po II wojnie światowej miał pomóc stanąć na nogi krajom europejskim. Jego wartość w przeliczeniu na dzisiejsze realia sięgała ok. 120 mld dol. Być może, choć trudno to dziś sobie wyobrazić, do pokrycia części wydatków na odbudowę Ukrainy uda się zmusić Rosję - informuje dziennik.