Wyciek z ropociągu "Przyjaźń". Rozszczelniła się jedna z nitek

W środowym komunikacie PERN poinformował, że we wtorek późnym wieczorem, systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu - ok. 70 km od Płocka. Spółka wyjaśniła, że magistrala, gdzie doszło do rozszczelnienia, to odcinek ropociągu, którym surowiec dociera do Niemiec.