"Wychodzę z partii". Zhakowano konto posłanki PiS?

Na te słowa zareagował Miłosz Motyka z PSL, który zapewniał, że Kaczyński obiecał, że 14. emerytura PiS wprowadzi rozwiązania systemowe, które to umożliwią. Zacytował nawet wypowiedź, na którą się powołał. Arent to jednak nie przekonało i zarzuciła swojemu rozmówcy kłamstwo. - Nieprawda. I po co pan kłamie? Pan kłamie, proszę sprawdzić to. Niech pan to sprawdzi - twierdziła.