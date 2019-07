Wybuch w Bytomiu. Mieszkańcy i bliscy pożegnali Barbarę, Laurę i Lindę. "Ta śmierć wypełniła bólem nas wszystkich"

Pogrzeb 39-letniej Barbary, 7-letniej Laury i 5-letniej Lindy odbył się w piątek. Bytomianie wciąż niedowierzają, że doszło do tragedii. W ostatnim pożegnaniu wzięli udział mieszkańcy miasta, w tym wielu znajomych Barbary. Była też pogrążona w żalu najbliższa rodzina. Były dzieci. Dzieci, które żegnając swoje koleżanki płakały razem z dorosłymi.

"Zawiść diabła"

I dodał: Eucharystię sprawuję jako zadośćuczynienie za grzechy, które Barbara popełniła w swoim życiu. Bo Linda i Laura to jeszcze aniołki, które chcą w prawdziwej radości żyć w niebie.

W kazaniu proboszcz przytoczył inne tragedie, do których doszło w Bytomiu. Śmierć chłopca, który utopił się. - Kiedy wychodziłem z cmentarza słyszałem: Boga nie ma. Kiedy prowadziłem na wieczny spoczynek młodą matkę, która zostawiła męża i dwójkę dzieci słyszałem głosy: Gdzie jest Bóg? - mówił ks. Kopiec.

- Być może i w nas jest takie pytanie, kiedy widzimy przez środki przekazu, ile jest cierpienia na świecie. Być może dziś też widząc te trzy trumny zadajemy znów to pytanie. To pytanie emocjonalne, nie jest racjonalne - dodał.

Ksiądz cały czas wracał do tego, że "Bóg jest dobry i stworzył nas do szczęścia". - Bóg śmierci nie uczynił. To zawiść diabła sprowadziła na człowieka śmierć – dodawał.