Wybuch gazu w Bytomiu. "Moja córka znała Lenkę, a później widziała ją martwą"

Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. W sobotnie popołudnie doszło do wybuchu gazu w jednym z bloków w Bytomiu. Zginęły matka oraz jej dwie, kilkuletnie córeczki. - Znałam te dziewczynki. Przekochane dzieci. Ona też była przekochana. Złoty człowiek. I taka tragedia... - mówi WP Edyta Cuber, mieszkanka budynku, w którym doszło do wybuchu.

- Basia była tak dobrym człowiekiem, żeby muchy nie skrzywdziła. Tak pięknie córki ubierała, a to nie był czas, jak już było 500 plus. Ja pomogałam czasami, to coś nagotowałam, to coś przyniosłam. Ale jak już te 500 plus było, to ona się zrobiła taka niezależna…Ale nadal była dobrą kobietą - dodaje pani Edyta.