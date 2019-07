Wybuch w Bytomiu. Dramatyczne nagranie po wybuchu

Tragedia w Bytomiu. Przerażenie, rozpacz, mnóstwo pyłu i dymu. Słychać wołanie, że w środku są jeszcze ludzie. Jest dramatyczne nagranie, zrobione tuż po wybuchu w kamienicy.

W sobotę w jednej z kamienic przy ul. Katowickiej w centrum Bytomia (woj. śląskie) doszło do wybuchu gazu . Zginęły trzy osoby - 39-letnia kobieta i jej dwie córki w wieku 5 i 7 lat.

Informację o śmierci trzech osób potwierdził nam rzecznik bytomskiej straży pożarnej Wojciech Krawczyk. Cztery osoby zostały ranne - przetransportowano je do szpitala. Są poparzone. Jedną z nich jest przypadkowy przechodzień. Najciężej poparzona kobieta trafiła do placówki w Siemianowicach Śląskich.

W sieci opublikowano wstrząsające nagranie, które powstało chwilę po wybuchu. Widać na nim, jak z kamienicy, w której doszło do eksplozji, wybiegają lokatorzy. Są przerażeni. Ktoś krzyczy, że w dwóch mieszkaniach zostali ludzie. Do budynku wbiega mężczyzna. - Uważajcie, bo tu jest gaz! - słychać na nagraniu.

Na ulicy widać mnóstwo pyłu i dymu. Ludzie zaczęli przewracać barierki, żeby służby miały lepszy dostęp do budynku.

- Proszę pana, tu jest od dwóch lat remont. Wieczny remont. Właśnie na naszej ulicy. Tu służby nie mogą dojechać. Kiedy przyjechały, to rozwalaliśmy barierki i pomagaliśmy Straży Pożarnej rozwinąć węże strażackie. Tylko po to, żeby woda jak najszybciej gasiła płomienie. Pożar był potężny, z każdą minutą coraz większy. Proszę mi wierzyć, nie dało się tam stać obok, temperatura rosła z minuty na minutę. Ogień i dym. Płomienie szły do góry. Ta kobieta leżała na podłodze. Dziecko wynieśliśmy pierwsze. Już nie żyło - załamuje głos pan Robert.