Wybuch w Bejrucie. Andrzej Duda w liście do prezydenta Libanu: "Łączymy się w bólu i modlitwie"

Po tragicznym wybuchu w Bejrucie, do którego doszło we wtorek wieczorem, Andrzej Duda wysłał list do prezydenta Libanu. Polski przywódca zapewnił o solidarności z rodzinami ofiar i pomocy, jaką nasz kraj wyśle na miejsce eksplozji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybuch w Bejrucie. Andrzej Duda wysłał list do prezydenta Libanu (zdjęcie ilustracyjne) (PAP)