Wybuch na sali weselnej w Kabulu. 50 zabitych

Co najmniej 50 osób nie żyje, a 70 zostało rannych w wyniku eksplozji w stolicy Afganistanu, Kabulu. Zamachowiec zdetonował materiały wybuchowe podczas uroczystości urodzin proroka Mahometa, w zatłoczonej sali weselnej.

Do zamachu doszło kwadrans po godzinie szóstej miejscowego czasu, nieopodal stołecznego lotniska. Jak podają miejcowe władze, w sali, w której doszło do eksplozji, mogło zgromadzić się nawet tysiąc osób.

Szacunki co do liczby zabitych i rannych różnią się od siebie. Pierwsze mówiły o 40 zabitych i 80 rannych, ale Reuters wkrótce podał, że nie żyje już pół setki świętujących. To głównie mułłowie i ich uczniowie.