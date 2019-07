Wybuch gazu w wieżowcu w Zielonej Górze. Szyby wypadły z okien

Do wybuchu gazu i pożaru doszło w bloku przy ulicy Wyszyńskiego w Zielonej Górze. Siła wybuchu była tak duża, że szyby wypadły z okien. Na szczęście, nikt nie zginął. Jak mówią mieszkańcy, właścicielki mieszkania, w którym wybuchł gaz, wiele razy odgrażały się, że wysadzą swoje cztery kąty.



Do wybuchu na drugim piętrze 10-piętrowego wieżowca przy ul. Wyszyńskiego doszło w środę około godz. 21.00. Na miejsce przyjechało 14 zastępów straży pożarnej, policja, karetki pogotowia ratunkowego oraz pogotowie gazowe - informuje "gazeta Lubuska".

- W wyniku zdarzenia na szczęście nikt nie zginął. Osiem osób strażacy wyprowadzili na zewnątrz. Dwie osoby - kobieta i mężczyzna - zostały przekazane zespołowi pogotowia. Pozostali opuścili budynek samodzielnie - powiedział portalowi rmf24.pl młodszy brygadier Ryszard Gura z zielonogórskiej straży pożarnej. Trzy osoby, z atakiem paniki, zawałem serca i zatruciem dymem, zostały przewiezione do szpitala. Wielu starszym osobom ratownicy medyczni na miejscu udzielili pomocy.

Mieszkanie, w którym doszło do wybuchu, jest całkowicie zniszczone. W sąsiednich doszło do uszkodzeń, np. wypadły szyby z okien. Zniszczona została również winda. Nadzór budowlany oceni, kiedy mieszkańcy drugiego piętra będą mogli wrócić do swoich domów.