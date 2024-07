Wybrano wiceprzewodniczących PE. Wśród nich Polka

Metsola należy do Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Przed wtorkowym głosowaniem mówiła, że Europa była dla niej zawsze czymś, o co warto walczyć. - Moja pasja dla tego projektu nie osłabła. Chcę go ulepszać - mówiła. - Będę niestrudzenie pracować nad tym, aby zbliżać do siebie ludzi - dodała także.