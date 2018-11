Wybory w USA: Trump bez rewelacji, ale "zaliczył" egzamin z rządzenia

Amerykanie zagłosowali w wyborach uznanych za referendum w sprawie rządów Donalda Trumpa. Polak ze Słupska odniósł wielki sukces, choć dla Trumpa wyniki nie są jednoznaczne. Republikanie utrzymali Senat, ale stracili Izbę Reprezentantów.

- Dzięki wam kontrolujemy izbę. To będzie nowy dzień dla Ameryki - powiedziała Nancy Pelosi, która z roli liderki mniejszości awansuje teraz do funkcji przewodniczącej Izby Reprezentantów. Prezydent Trump pogratulował jej sukcesu.

Tom Malinowski, 53 letni były dyplomata urodzony w Słupsku, wygrał wybory w New Jersey na wschodnim wybrzeżu USA. Do ostatniej chwili ważyły się losy jego pojedynku z Republikaninem Leonardem Lancem. Ostatecznie pochodzący z Polski polityk otrzymał ok. 7 tys. głosów więcej niż jego konserwatywny rywal. Teraz będzie należał do większości w dolnej izbie Kongresu, z którą Biały Dom będzie musiał się liczyć. To koniec wygodnej dla Trumpa sytuacji, w której obie izby parlamentu były w rękach jego zwolenników.