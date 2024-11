Wybory w USA. Pierwsze słowa Trumpa. Tak skomentował wyniki

- Dziękuję, wow – krzyknął ze sceny Donald Trump. Kandydat Republikanów spotkał się w wyborcami w Palm Beach na Florydzie, gdzie skomentował pierwsze sondażowe wyniki wyborów prezydenckich i odniósł się do swojego sukcesu. - To będzie złoty wiek Ameryki. To jest ruch, jakiego nikt wcześniej nie widział – mówił ze sceny. - Mamy kraj, który potrzebuje pomocy. Naprawimy nasze granice, naprawimy wszystko, co dotyczy naszego kraju. Dziś przeszliśmy do historii – powiedział Donald Trump, komentując wygraną.