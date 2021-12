Wybory w Polsce nieważne? "Sprawa jest niepokojąca"

- W Polsce o ważności wyborów decydują stosowne organy i póki co ich wyrok jest obowiązujący. Myślę, że delegitymizowanie wyników wyborów jest w tej chwili przedwczesne, co nie zmienia faktu, że sprawa jest niezwykle niepokojąca. Jest bardzo wiele ważnych pytań, na które powinniśmy uzyskać odpowiedź - mówił prof. Sławomir Sowiński (UKSW) w programie "Newsroom" WP, komentując sprawę inwigilacji telefonu Krzysztofa Brejzy w trakcie kampanii do parlamentu w 2019 roku. - Na razie obóz władzy wysyła różne odpowiedzi. Jedni przedstawiciele władzy mówią, że nic o tym nie wiedzą, drudzy mówią, że nie ma w tym nic złego, że służby inwigilują osoby publiczne, służby mówią, że nie będą sprawy komentować. Razem to się składa na dość niepokojący obraz wyczekiwania na to, co powiedzą wewnętrzne sondaże - stwierdził. - Oczekuję, idąc za sugestią pana prezydenta, że sprawa będzie wyjaśniona także na poziomie parlamentu, choćby w komisji ds. służb specjalnych - dodał Sowiński.