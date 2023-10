Wybory w Polsce. Niemcy obserwują. "Zmiana zasad gry w Europie"

Trwa liczenie głosów. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej z godz. 7.15 wynika, że jak dotąd przeliczono głosy z 3245 spośród 31497 obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu (10,30 proc.) oraz z 3316 spośród 31497 obwodów do głosowania do Senatu. (10,53 proc.).