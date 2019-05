Wybory w Australii. Australijczycy zagłosowali za węglem

To były być może pierwsze "klimatyczne" wybory na świecie. Lecz w targanej klęskami żywiołowymi Australii zwyciężyła nie proekologiczna lewica, lecz zwolennicy węgla.

Partia Pracy startowała do wyborów z hasłami radykalnego ograniczenia emisji - o 45 proc. i zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych do 50 proc. Obecnie prawie dwie trzecie energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla, a tylko 18 z "zielonych" źródeł. Rządząca koalicja żadnych konkretnych celów nie stawiała, choć Morrison zapewniał, że Australia wypełni minimum tego, do czego Australia zobowiązała się w ramach porozumienia paryskiego. Mimo to NLC obiecywała zwiększenie wydobycia czarnego złota i utrzymanie starzejących się komaplni