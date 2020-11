Wybory USA. Borys Budka pogratulował Joe Bidenowi. Potem skasował list

Amerykańskie media ogłosiły w sobotę, że Joe Biden został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych . Kandydat Demokratów ma na swoim koncie 279 głosów elektorskich. Do zwycięstwa potrzebnych było co najmniej 270 takich głosów.

Gratulacje dla Bidena spływają z całego świata m.in. od premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, kanclerz Niemiec Angelę Merkel, czy szefa kanadyjskiego rządu Justina Trudeau. Głos zabrał również prezydent Polski Andrzej Duda . "Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką" - czytamy we wpisie.

Wybory USA. Borys Budka napisał list do Joe Bidena. Z błędami

Do zwycięstwa Bidena odniósł się także szef PO Borys Budka. Polityk opublikował na Twitterze specjalny list adresowany dla kandydata Demokratów. Czytamy w nim, że Joe Biden "w niepewnych czasach pokazuje niezachwianą wiarę w demokrację". "Żywię nadzieję, że Pańska prezydentura będzie potwierdzeniem tych szczególnych więzi, jakie są udziałem naszych narodów" - napisał Budka.

Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Szybko wychwycono, że w liście pojawiły się błędy. Po pierwsze użyto nazwy "Stany Zjednoczone Ameryki Północnej", która jest błędna. Po drugie list był datowany na 6 listopada 2020 roku (na piątek). Niektórzy zwracali uwagę na to, że komunikat został napisany w języku polskim, jednak Borys Budka tłumaczył w komentarzach, że pismo zostanie dostarczone do ambasady USA w Polsce, gdzie zostanie przetłumaczone.

Wybory USA. Borys Budka tłumaczy się z błędu

"Dzięki Waszemu refleksowi i zwróceniu mi uwagi, poprawiłem błąd w liście gratulacyjnym do nowego prezydenta USA. Nawet nie widziałem, że taki sam błąd zdarzył się Lechowi Kaczyńskiemu. Marne to pocieszenie, ale dobra nauczka, by nie działać w pośpiechu" - dodał później Budka.