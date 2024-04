Wybory samorządowe 2024. PKW podała dane o frekwencji

- Minęło 20 godzin od zamknięcia lokali wyborczych. W obwodach, z których otrzymano dane oddano 15 063 523 głosów, co stanowi 51,93 proc. liczby osób uprawnionych do głosowania w tych obwodach - przekazał szef PKW PKW sędzia Sylwester Marciniak. - Nie jest to wynik satysfakcjonujący - dodał.