Wybory samorządowe 2024. Ile zarabia radny, wójt, burmistrz i prezydent miasta?

W przypadku radnych na szczeblu powiatowym wysokość diety radnych powiatów również jest ustalana na podstawie kwoty bazowej. Maksymalne zarobki wynoszące 2,4-krotność jej wysokości (4294,61 zł) mogą zostać ustalone w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców. Na stawki, sięgające do 85 proc. stawki maksymalnej, a więc 3650,42 zł mogą liczyć radni w powiatach zamieszkiwanych przez 60 do 120 tys. mieszkańców. Do 70. proc. stawki maksymalnej (3006,23 zł) mogą wynieść diety radnych powiatów do 60 tys. mieszkańców.