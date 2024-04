Wybory samorządowe 2024. Wyniki do sejmików wojewódzkich

Sejmik województwa podlaskiego

W głosowaniu w 2024 roku wyborcy najliczniej poparli Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 43,47 procent wszystkich głosów. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska (22,75 procent głosów), a podium zamyka Trzecia Droga z wynikiem 16,45 proc. głosów. Dalej uplasowała się Konfederacja z wynikiem 9,95 procent, piąte miejsce zdobyła Lewica (3,43 proc.), a szóste komitet Obywatele dla Obywateli (1,92 proc.). Dalsze miejsca to Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy (1,38 procent), Normalny Kraj (0,28 proc.), PL!SP (0,21 procent), a na ostatnim miejscu Koalicja Samorządowa OK Samorząd (0,16 procent). Te wyniki wskazują na to, że władzę w sejmiku utrzyma PiS.