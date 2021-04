Wybory prezydenta Rzeszowa. Komorowski podejrzewa PiS o grę

Czy wybory w Rzeszowie zostaną przesunięte? O politycznych konsekwencjach takiego zabiegu mówił w programie "Newsroom WP" Bronisław Komorowski. - Z sondaży wynika, że kontrkandydat PiS-u ma większe szanse na wygraną. Pytanie: Czy Jarosław Gowin lub inni się wycofają, czy poprą jednego kandydata. (...) Jedno jest pewne, jeśli przegra kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to będzie świadczyło to o trwaniu kryzysu w koalicji - ocenił były prezydent. - Ja odbieram tę deklarację wstępną i trochę pośpieszną Głównego Inspektora Sanitarnego jako udział w grze politycznej, bo odsunięcie w czasie wyborów z powołaniem się na COVID-19 może dać czas Jarosławowi Kaczyńskiemu. (...) Nie sądzę, aby była to troska o stan zdrowia Polaków, bo mamy w pamięci pomysł sprzed roku na wybory korespondencyjne - przekazał Bronisław Komorowski.

