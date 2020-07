Wybory prezydenckie w USA. Donald Trump zaatakował Baracka Obamę, który poparł Joe Bidena

Post Trumpa jest komentarzem do tego, co obecnie dzieje się w kampanii prezydenckiej za oceanem. Były prezydent obozu Demokratów Barack Obama do tej pory nie udzielał się w toczącym się wyścigu na Białego Domu. Nie poparł żadnego z kandydatów biorących udział z prawyborach tego ugrupowania. Dopiero gdy okazało się, że to właśnie Biden będzie rywalem Donalda Trumpa, Obama udzielił Bidenowi swojego poparcia.