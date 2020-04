Wybory prezydenckie w USA. Barack Obama poparł kandydaturę Joe Bidena

Barack Obama poparł Joe Bidena dzień po tym, jak swojego poparcia udzielił mu senator Bernie Sanders. Na opublikowanym nagraniu były przywódca USA stwierdził, że rywalizujący z Donaldem Trumpem demokrata posiada wszystkie cechy niezbędne do bycia prezydentem.

– Wybór Joe na wiceprezydenta w czasach mojej prezydentury był jedną z najlepszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjąłem, a on sam stał się moim bliskim przyjacielem. Wierzę, że ma teraz wszystkie cechy, których potrzebujemy u prezydenta – powiedział Obama podczas nagranego oświadczenia.

Wybory prezydenckie w USA. Bernie Sanders popiera Joe Bidena

Barack Obama ogłosił poparcie dla Bidena kilkanaście godzin po tym, jak 13 kwietnia poparł go jego dotychczasowy rywal Bernie Sanders. 78-letni polityk niemal tydzień temu wycofał się z walki o partyjną nominację w wyborach prezydenckich w USA 2020.

– Potrzebujemy cię w Białym Domu, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak się stało – powiedział senator o byłym wiceprezydencie Stanów Zjednoczonych.

– Twoje poparcie wiele dla mnie znaczy. To dla mnie bardzo ważne. Będę cię potrzebować, nie tylko do wygrania kampanii, ale też do rządzenia – odpowiedział mu Biden.