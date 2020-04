Prawybory prezydenckie w USA 2020 u Demokratów. Bernie Sanders poparł Joe Bidena

- Potrzebujemy cię w Białym Domu, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak się stało - powiedział Sanders do Bidena. Politycy zgodzili się na utworzenie specjalnych grup zadaniowych do pracy w sprawach politycznych. Mają dotyczyć opieki zdrowotnej, edukacji, gospodarki czy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. - Nie mogę się doczekać współpracy z tobą i przyciągnięcia do tych oddziałów wspaniałych ludzi - zwrócił się do swojego byłego rywala.