Koronawirus w USA. Prawybory w Wisconsin w cieniu pandemii. "Co za haniebna sytuacja"

Na terenie liczącym blisko 6 mln ludności panuje nakaz pozostawania w domu przez 14 dni - taka była decyzja gubernatora Tony'ego Evers'a. Demokrata domagał się także przeniesienia prawyborów na czerwiec. Polityk tłumaczył że byłby to pierwszy możliwy termin po możliwym szczycie zachorowań na koronawirusa w USA.

Naukowcy twierdzą, że ten przypadnie około 16 kwietnia - na tym modelu opiera się także Biały Dom i prognozuje, że dzienna liczba zgonów wyniesie wtedy ponad 3 tys. w całym kraju. Mimo to administracja ostrzega, że te prognozy mogą ulec zmianie.

W kontrze do Demokratycznego gubernatora wystąpili sędziowie ze stanowego Sądu Najwyższego. Skład orzekający w tej sprawie uznał, że przeniesienie prawyborów byłoby "złamaniem prawa stanowego". Jak słusznie zauważają krajowe media amerykańskie - zgodnie z prawem tylko stanowa władza ustawodawcza mogła zmienić termin elekcji.

Efekt? Tysiące mieszkańców Wisconsin ustawiało się od samego rana, aby wziąć udział w prawyborach. Media społecznościowe za Oceanem zalano zdjęciami z potężnych kolejek - co prawda setki osób w większości miały założone maseczki - jednak większość z nich nie zachowywała koniecznego 2-metrowego dystansu między sobą.

Koronawirus w USA. Wyborcy z Wisconsin dają upust emocjom w internecie

"Dzień dobry, zaczynamy nasz roz....! Dzisiejszy odcinek wyprodukował Sąd Najwyższy, a reżyseruje duet: nasz niezrównany spiker i przywódca Republikanów w Senacie. Zapnijcie pasy, to was na pewno zawiedzie!" - tak prawybory w stanie Wisconsin zapowiedział wicegubernator Mandela Barnes.

"To co stało się w Wisconsin technicznie może nie jest przestępstwem, ale powinno być tak kwalifikowane. Gdyby taka sytuacja miała miejsce w kraju rozwijającym się, widzielibyśmy już interwencję. Co za haniebna sytuacja" - pisze kolejny internauta.