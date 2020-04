Wybory prezydenckie w USA. Demokrata Bernie Sanders zawiesza swoją kampanię wyborczą

W tej chwili nie jest jasne, czy zawieszenie kampanii oznacza, że ostatecznie wycofuje się on z wyścigu do Białego Domu. Według agencji Reuters jeszcze w środę spodziewane jest jego wystąpienie w tej sprawie, które ma być transmitowane "na żywo" w mediach społecznościowych.

Socjalista Barnie Sanders ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Gdyby ją uzyskał, do walki o Biały Dom stanąłby z kandydatem Partii Republikańskiej i obecnym prezydentem Donaldem Trumpem. Problem w tym, że jego rywalem o nominację Demokratów był Joe Biden, były wiceprezydent w administracji prezydenta Baraka Obamy. I to właśnie Biden, który wygrał prawowybory w większości stanów, w tym również podczas tzw. Wielkiego Wtorku, był powszechnie uznawany za faworyta tej partii w wyścigu do Białego Domu.