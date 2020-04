Wybory prezydenckie. Radosław Sikorski: jestem przekonany, że ludzie Gowina są straszeni

decyzja ostatnia decyzja będzie tutaj należała do Jarosława Gowina i jego porozumienia bo oni mogą zablokować te wybory korespondencyjne po prostu nie głosujący za nimi rozmawiał pan z Jarosławem gowinem Jestem w kontakcie z wicepremierem Jarosławem gowinem Bardzo się cieszę że w obozie rządzącym są jednak tacy ludzie którzy nie chcą narażać Polak niebezpieczeństwo Oby te rozsądnie jeszcze głosy wygrały bo bo to jest zbędne nie ma żadnego powodu poza szaleństwem Kaczyńskiego żeby wybory Jarosław Gowin ma jednak wszystkie szable i policzył to szable jest ich pewien w rozmowach z panem deklaruje że oni zagłosują tak jak deklarują teraz Adama bielana wobec Jarosława go dużo bym nie zaryzykował ale za wierność i może Jadwiga emilewicz na przykład albo za wierność też nie może mieć kłopot cholera to zna stanowisko wicepremiera No przecież wiemy jak to się robi tak jak lepperowi odbierano partie Jeszcze zanim zrobiono prowokacje z udziałem służb specjalnych wobec Leppera dzisiaj jestem przekonany ludzie Gowina są kuszeni i straż Eni żeby go opuścić i jadę To To są jak jak powiedział Chyba sam Pan Prezydent o metod ubeckie Metody Jadwiga emilewicz że sprzedała przyjaźń z Jarosławem gowinem na rzecz przyjaźni z Jarosławem Kaczyńskim właśnie stanowiskiem szefa tego porozumienia i bycia wicepremierem pan to powiedział ja się pytam czy czy Jarosław takie coś nie wykonuje świtać w głowie a Jarosław Gowin też tak pan przekazywał Nie tego nie mówił a kto tak panu przekazywał myślę że to jest jak powiedział któryś z polityków taki wniosek sytuacyjny Jarosław Gowin i kontaktował się z panem narady co pan radził jarosławowi gowinowi jak poustawiać te wszystkie pionki na na tablicy ma w tej chwili wielką inwidualną odpowiedzialność za państwo bo on wie tak samo jak minister zdrowia wie że tych wyborów ze względów bezpieczeństwa powinno być ale mają na Nowogrodzkiej szaleńca któremu go nadal słucha duża część obozu rządzącego pana ile finalnie tych szabel o których już wspomnieliśmy stanie z Jarosławem gowinem ilu głosów tak naprawdę może być pewien No właśnie nie wiemy ilu sprawiedliwych się znajdzie ale Pana zdaniem znajdzie się tyle żeby zablokować te wybory korespondencyjne czy nie ja mam to wiedzieć No bo pan działa w polityce już tyle lat że myślałem że że to ale pan powinien przewidywać te ruchy albo chociaż oszacować która Szansa jest realnie u pani i ludzie są kuszeni bardzo Jestem rozczarowany bonsai się z porozumienia stanowiskiem Ministra Zdrowia Który z jednej strony mówi zapomnijcie o wakacjach zapomnijcie o koloniach zapomnijcie o normalizacji do końca lata a z mówi Idźcie na wybory