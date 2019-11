Wybory prezydenckie. Krzysztof Gawkowski wierzy, że 2. turze będzie kanydat Lewicy

Duże badanie Także ibris pokazujące szans Kandy I tam Andrzej Duda wydaje się być bez Proszę Bezkonkurencyjny No jest 2 razy tyle co Małgorzata kidawa-błońska To wydaje się Także no Jest Ostatni tydzień list W tym samym czasie Bronisław Komorowski wyprzedzał wszystkich kandydatów 70 2015 Okazało się Że przegrał wybory jeżeli w Wyborów Obecnie urzędujący dobrze oceń Przez jakąś lektor Prezydent dostaje 43% To znaczy że w drugiej turze wyborów prezydenckich Jeżeli złoży się to Którzy Nie może być już To też pokazują wybory Jedna Nawet bez Miała większą ilość głosów do sprawy sprawiedliwość to jest Wszystko otwarte Za Andrzej Duda ma 2 razy tyle co Małgorzata kidawa-błońska Trzeci jest Zanzibar Ale wszystko siniak który ma Kosiniak jest pod ale ma 8 ale no to razem to się składa tak tak tak Między kidawę-błońską a 2:00 jest dokładnie taka jaka jak różnica między zandbergiem Makita Skończyli Pan wierzy że przy tej różnicy może 2:00 Podstawie że po 1:00 mam przekonanie że wybory menu Nie chcę ci się nadrabiać Legnica startowała z czterech 6% jakie rozpoczęliśmy budowę Skończyliśmy na 12 i pół dokładnie nadrobimy 2 Jeżeli Czy biedne zaczynali bez osiemdziesiąt procent To jest szansa że będą 2:00 A jeszcze Co do tego Zapytał Andrzeja Jabłko W którym Też wybory były tylko że na burmistrza ale bardzo podobne w pierwszej turze kandydatka na burmistrza w mandatem Przegrała W drugiej turze wygrała ten wybór Wyborcy chcą zmian w Polsce to czucie jeżdżę po małych miejsc Od Bydgoszczy po Inowrocław tam się spotkamy Zuzi i słyszę zakaz My chcemy innego Dzisiaj sondaże pokazują w pierwszej turze zwycięży Andrzej Duda ale druga Czy wy będziecie Oczekiwać Zajęcia przez Andrzeja Dudę Małgorzata kidawa-błońska Kosiniaka-kamysza do Zgłaszam kandydaturę Określa pola kandydatów ja nie Bierzemy Kwietnia Bo to będzie Nie odbyła się debata Już jednemu politykowi w Polsce który nie chciał debata Bronisław Komorowski kto się nie Okazało się Jak wszedł na debatę później przegram przekazał że W Polsce Prezydent powinien Jeżeli Andrzej Duda powie tak ja nie chcę debatować Ja tylko tutaj Chciałbym wyciągnąć rękę w drugiej turze do swojego kotka To będzie nierozsądne A powiem szczerze to głupie Wokandy Czy sprawa czy zlewa mają takie same prawo w wyborach prezydenckich porozmawiać z kandydatem na prezydenta Kto jest obecnie