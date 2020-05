WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze małgorzata kidawa - błońska + 2 tłitwybory 2020 oprac. Katarzyna Bogdańska 1 godzinę temu Wybory prezydenckie. Kidawa-Błońska czeka na sygnał od Szumowskiego - Potrzebne są wybory mieszane - powiedziała w programie "Tłit" Małgorzata Kidawa-Błońska. Wyjaśniała, że "to jest powrót do tego, co kiedyś... Rozwiń dzisiaj platforma ma złożyć własną … Rozwiń Transkrypcja: dzisiaj platforma ma złożyć własną nowelizację kodeksu wyborczego co w niej będzie w takim razie co będzie w tej nowelizacji żebyśmy wszyscy mogli poczuć że te wybory które przed nami będą faktycznie demokratyczne wolne bezpieczne potrzebne są wybory mieszane czyli to jest tak zwany hybrydowe tak tak to jest powrót do tego co kiedyś było zapisane w naszym prawie w kodeksie wyborczym A co PiS skasował na trzeba tylko wolność ludziom wyboru bo ludzie naprawdę chcą iść na wybory ale muszą mieć prawo zadecydować czuje się bezpiecznie idąc do komisji wyborczej Czy czuje się bezpiecznie podejmujący decyzję o głosowaniu Chorus to nic nowego ale do tego potrzeba zgody i potrzeba do tego żeby wszystkie ugrupowania chciały takie wybory przeprowadzić co do opozycji wierzę że jesteśmy w stanie się porozumieć na to gdyby PiS chciał takiej rozmowy mogliśmy wcześniej ten problem rozwiązać A to jest upór przeprowadzenia przez komplet logice wbrew prawu tylko dlatego że postanowili wyprawy przeprowadzić w maju boją się że tego jaki będzie efekt głosowania za kilka tygodni czy kilka mi się pani marszałek skoro pani mówi że powinny być wybory w normalnej formule czyli Polacy powinni iść do lokali To kiedy te wybory pani zdaniem powinny się odbyć żebyśmy mogli ze spokojem i z pełnym poczuciu bezpieczeństwa i z lokali wyborczych mamy Ministra Zdrowia mamy specjalistów od zdrowia osoby które wiedzą kiedy to na Playerze tam panią jako kandydatka na prezydenta jako Marszałek Sejmu kiedy pani pani zdaniem powinniśmy to zrobić najszybszym terminie kiedy to będzie bezpieczna tam prezydenta minister Szumowski mówi że albo Spada Spada będzie spadał A liczba zachorowań albo będzie rosła więc chciałabym wiedzieć kiedy będzie ten moment że będziemy mogli powiedzieć od tego tygodnia ilość zachorowań w naszym kraju maleje i wtedy wiemy że możemy przygotowywać się do wyboru to jest odpowiedź pytanie na które powinni odpowiedzieć fachowcy a nie politycy bo my nie wiemy jak epidemia się rozwija No tak ale i tak czy inaczej termin wyborów ogłosi polityk czyli Marszałek Sejmu kalendarz jestem bardzo konkretny 14 dni ma pani marszałek na ogłoszenie daty wyborów i który się muszą odbyć w ciągu tylko dlatego że premier nie chce skorzystać z prawa wprowadzenia stanu klęski żywiołowej która w naszym kraju jest to wypadało szansę badania sytuacji epidemiologicznej i kiedy wybory przeprowadzić atak znowu krok po kroku zbliżam się do kolejnego chaosu ja mam nadzieję że przygotowując do ustawy i patrząc na to co się dzieje z zostanie bezpieczny termin to tak ale z jednej strony słyszę że ciągle nie ma bezpiecznego terminu a z drugiej strony wczoraj chociażby w warszawskich łazienkach widziałem tłumy spacerowiczów wszyscy domagają się od sklepów w galerii handlowych fryzjerów kosmetyczek więc generalnie wszędzie jest bezpiecznie tylko nie w czasie kampanii wyborczej i nie wypada wyborczych ale może jest już bezpiecznie ale chciałabym żeby wyszedł minister Szumowski ludzie mogą chodzić do parku będą czynne zakłady fryzjerskie Musimy nauczyć się żyć z pandemia musimy zachować takie środki bezpieczeństwa i możemy przeprowadzić wybory i to jest dla mnie sygnał z pokazują ten dobry czas ale od ministra szumowskiego takiego sygnału nie usłyszałam natomiast słyszę że politycy decydują o bezpiecznym czasie a to nie politycy są ekspertami w sprawie chorób