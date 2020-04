WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 obywatele rpwybory prezydenckie 2020 oprac. Katarzyna Bogdańska 53 min. temu Wybory prezydenckie jednak w maju? Socjolog mówi o negatywnych konsekwencjach - Opozycja powinna bardzo poważnie podejść do sprawy nowelizacji konstytucji i przedłużenia prezydentury Andrzeja Dudy. Moim zdaniem rok... Rozwiń moim przekonaniu to nie oznacza au … Rozwiń Transkrypcja: moim przekonaniu to nie oznacza automatycznie że wyboru musiałyby być na przykład po czterech miesiącach moim zdaniem w trakcie tego okresu byłaby czas żeby spokojnie wynegocjować zmian i uważam że Jarosław Gowin o słuszną idę żeby zacząć nad nim rozmawiać on wyszedł konkretną propozycją Ona została odrzucona albo nie znają opozycja na bardzo jednak podejść do sprawy nowelizacji Konstytucji i jakiejś formie rozwiązania kwestii przedłużenia prezydentura Andrzeja Dudy moim znajomym rok czasu to jest taki misowy scenariusz żeby za rok po prostu odbyły się w normalnych zakładam w warunkach normalnych wybory prezydencki gdyby takiego kompromisu byli polscy politycy zdolni do to w moim zdaniem byśmy jako Wspólnota na tym lepiej wyślij to od razu Obawiam się że niestety to jest to co w tej chwili pójdziemy z kompletnie nierealne będziemy mieli do czynienia najprawdopodobniej Spróbuj jednak przed tych wyborów na wszystkimi tymi negatywnymi konsekwencjami o których powiedziałem Ja się możesz tego bardzo boję bo jeśli panowie widzieliście spod obywateli RP to on zapowiada zamierzają robić w trakcie tych wyborów mówi tam potem z odpaleniem kart wyborczych aż do czego zmierza ta czyści się zacznie aktywne tego typu dezawuowanie tak wybranego prezydenta to władze będą musiały represji wobec osób które nie będą uznawały tak wybranego prezydenta no i znajdziemy się na pewnej równi pochyłej która Moim zdaniem wjedzie polskie rządy autorytarne Ja bym bardzo nie chciał takiego scenariusza dlatego że ów przesunięcie wyborów o rok czy to jakiś inny rozsądny okres czasu jest naprawdę i możliwe i niezbędne dla przetrwania polskiej demokracji