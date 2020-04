Wybory prezydenckie 2020. Za granicą nie zagłosujesz? Poczta nie działa

Podobnie jest w innych krajach. We Francji z powodu epidemii działa tylko co dziesiąta placówka pocztowa, a listonosze roznoszą przesyłki jedynie trzy dni w tygodniu.

Póki co nie wiadomo, jak będą wyglądały wybory za granicą. Polska dyplomacja wzywa do rejestrowania się w systemie elektronicznym, ale nie podaje żadnych komunikatów o sposobie głosowania. - Na razie przygotowujemy się do zwykłych wyborów. Powołaliśmy komisję, odbieramy telefony od ludzi, którzy pytają, jak to zorganizujemy, skoro z powodu epidemii nie wolno wychodzić z domów - mówi gazecie polski dyplomata.