Wybory 2020. PSL i Kukiz po naradzie z Jarosławem Gowinem - wydano wspólne oświadczenie

- To było dobre spotkanie. Rozmawialiśmy o najważniejszych tematach dla Polaków: zdrowiu, życiu i gospodarce. Temat wyborów to już bardziej kwestia różniąca, ale proszę zauważyć - coraz więcej osób mówi, że nie chce tych wyborów teraz. PiS musi przez ten tydzień ochłonąć i zmienić swoje podejście - i nie przeć do nich za wszelką cenę. Sztuką nie jest wsadzanie ludzi do więzienia ale znalezienie jakiegoś kompromisu - mówił na konferencji Paweł Kukiz.