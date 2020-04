Wybory 2020. Wystartował Latarnik Wyborczy

Wypełnienie całego testu zajmuje kilka minut. Użytkownik ma ustosunkować się do 28 twierdzeń. Wcześniej zrobili to kandydaci pretendujący do fotela prezydenckiego. Latarnik Wyborczy porównuje odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami kandydatów i oblicza ich procentową zgodność. Aplikacja umożliwia także poznanie odpowiedzi kandydatów i kandydatek na poszczególne stwierdzenia oraz zapoznanie się z ich komentarzami do udzielonych odpowiedzi.