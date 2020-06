WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wybory prezydenckie 2020. Wojciech Hermeliński: nie bardzo mam zaufanie do Poczty Polskiej

Były szef PKW odniósł się do zarzutów, że wybory prezydenckie 2020 mogą nie być tajne. - Co to za tajność, gdzie ktoś na kartce w domu napisze...

Transkrypcja: Czy wyborcy mogą mieć obawy o zachowaniu tajności tych wyborów mówię tutaj też o głosowaniu korespondencyjnym pojawiają się też informację że w tych gminach gdzie ma odbywać się głosowanie korespondencyjne bardzo często przenoszą się do do innych komisji żeby móc głosować w normalnej formie czy oni rzeczywiście mogą mieć uzasadnione podstawy że te wybory mogą nie zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami one nie będą Otóż od dawna się mówi o tym ażeby że że głosowanie korespondencyjne ale niestety nie jest fajne bo nie jest to co to za tajność gdzie ktoś na kartce pisze że głosowałem tajnie w sytuacji kiedy cele to oświadczenie składa w domu często w obecności rodziny nie uczy jakiś znajomy chcesz nic już nie wiadomo kto towarzyszy tej osobie głosując a nie można wykluczyć jakiś ze strony tych osób które biorą udział w tym głosowaniu w tym w tym momencie składania tego tego krzyżyka i spisywania podpisania tego oświadczenia jest to jest niewiarygodne tego oświadczenie No ale Ustawodawca tak przyjął I co już przy tym przy wyborach korespondencyjnych i w i w oparciu o Kodeks wyborczy również taka zasada funkcjonuje będziesz całym moim przekonaniu dosyć taka iluzoryczna taniość wyborów w odróżnieniu oczywiście od wyborów które odbywają się bezpośrednio komisje ochota jeżeli są prawidłowe zabezpieczenia kabiny wszyscy Takie osłony tekturowe No to oczywiście rodzaje traw tajności jest dziś jest zachowana a bezpieczeństwo tych skrzynek do których będą trafiały te pakiety wyborcze Może też być iluzoryczny czy spokojnie że jeżeli będziemy wrzucać te nasze pakiety z głosowania korespondencyjnego do tych skrzynek tudzież tudzież urny to wszystko z nimi będzie w porządku przyznał się że ja miałem jakiś czas temu wątpliwość jednym z wywiadów właśnie tutaj wyrażają swoją swoje obawy bo wydawało mi się że będą jakieś specjalne skrzynki rodzaje takie kwazi urny które poczta wystawi na ulicę ale okazuje się że nie będzie żadnych Special osobnik krzywych będzie tylko w jeżeli ilość wyborców za nikt mi nie będzie tego wymagała to poczta zainstaluję tam w różnych miejscach dodatkowych skrzynki ale mają być co Przynajmniej według wiedzy uzyskałem mają być to takie typowe skrzynki pocztowe Jakie są wywieszone Jestem przy i urzędach Pocztowych coś gdzieś tam na rogach na rogach ulic tam będą wyborcy 26 cały dzień mogli mogli te głosy Przepraszam trochę Zwolnij będą mogli te głosy wrzucać więc jest tutaj No oczywiście można mieć wątpliwości czy aby na pewno tajną głosowania będzie zatem bezpieczeństwo w zasadzie bo nie tyle chodzi o samo bez wrzucania tych głosów do skrzynki bo być może tam będą jakieś jakieś patrole w pobliżu które będą pilnowały porządku i bezpieczeństwa ze skrzynek Ale mnie trochę niepokoi fakt że później te głosy one do 26 będą wrzucane i następnie będą przewiezione do Poczty Polskiej składowany oczywiście przy głosowaniu takim które i innym niż obecnie korespondencyjny takim typowym gdzie wysyłało się koperty bezpośrednio do gminy tutaj takich obaw Ja nie miałem bo to urzędnik winny pilnuje bezpieczeństwa tych kopert lokuje najczęściej w kasie Pancernej teraz już tą sprawę obecna zakłada żeby te osoby które przy swój pakiet do gminy bo tak też można uczynić jeżeli Wyborcza zastrzyk to w tym dokumencie rejestrującym to one będą przechowywane w gminie Natomiast te które będą wrzucone przez wyborców którzy nie zastrzegli sobie przynieśli możliwości zaniesienia 26 najpóźniej do gminy tej koperty zwrotnej one będą wybrane 26 ze skrzynki przez nie wiem czy z jakąś ochroną z jakąś nazywamy podstawową i zawiezione do poszczególnych punktów Poczty Polskiej tam będą składowane No przyznam się że nie bardzo mam zaufanie do poczty po tym co się stało Przy przed doszły mi na szczęście nie wyborami z 10 maja gdzie znajdowano karty wyborcze na ulicy więc trochę nie mam Nie zobaczyłam zaufanie do poczty czy ona potrafi upilnować te te pakiety nie będę tutaj w posiadaniu osób które są już w tym w tym zakresie mają wiedzę i praktykę tak jak właśnie urzędnicy gminni w gminie którzy z reguły te dokumenty tutaj mam pełną możliwość Mam nadzieję że nie dojdzie do do jakiś takich dziwnych sytuacji gdzie nagle znikają niektóre pakiety wyborcze spoty opieki Poczty Polskiej podczas tej dwóch dób między 26 na 28 Czerwca