Wybory prezydenckie 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz kontynuuje ofensywę w cieniu pandemii

Teraz lider PSL został liderem sondażu jako kandydat drugiego wyboru. Pod uwagę bierze go 22,9 proc. respondentów biorących udział w badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Na drugim uplasowała się Małgorzata Kidawa-Błońska z wynikiem 10,8 proc., a na trzecim Andrzej Duda , z 5 proc. Dodatkowo partia jeszcze przed świętami zapowiadała "wznowienie kampanii". - Nie zamierzamy kapitulować i po Wielkiej Nocy zamierzamy wznowić kampanię wyborczą, choć nie wiadomo, w jakiej formie będzie to możliwe - przyznawał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Miłosz Motyka, rzecznik kampanii Koalicji Polskiej (PSL i Kukiz '15 ).

Wybory prezydenckie 2020. "KO spaliła swoją kandydatkę"

Nadal nie wiadomo w jakiej formule odbędą się wybory prezydenckie Poselski projekt PiS dotyczący głosowania korespondencyjnego trafił do Senatu, a marszałek Tomasz Grodzki zapowiadał "baczne przyjrzenie się temu prawu". Zgodnie z regulaminem Izba wyższa ma 30 dni na rozpatrzenie projektu.

- Tego rodzaju głosowanie (kopertowe - red.) będzie miało niewiele wspólnego z demokracją, ale PSL w 1947 roku też podjęło walkę - przyznaje Marek Sawicki. Były minister z PSL stwierdza także, że Koalicja Obywatelska w ostatnich tygodnia popełniła błąd spaliła swoją kandydatkę. - Trudno równocześnie nawoływać do bojkotu wyborów i w nich uczestniczyć. Dla wyborców jest to niezrozumiałe - zaznacza. I dodaje, że Małgorzacie Kidawie-Błońskiej trudno będzie wrócić do gry, “nawet jakby chciała”.