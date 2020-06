Wybory prezydenckie 2020. W Niemczech trwa wyścig z czasem. Polacy wynajmują kurierów, aby oddać głos

- Otrzymałem swój pakiet wyborczy w środę 24 czerwca. Aby mieć pewność, że mój głos dotrze do konsulatu, musiałem wynająć kuriera. Wiem, że pakiet dotarł do konsulatu w sobotę. Kosztowało mnie to prawie 25 euro. Mam nadzieję, że w ewentualnej drugiej turze nie będzie takiego zamieszania - mówi Wirtualnej Polsce Marcin, mieszkaniec Kolonii.

To nie jedyny taki przypadek. Polskie konsulaty RP w Kolonii, Monachium i Hamburgu potwierdziły, że otrzymały sygnały od mieszkających tam Polaków o przypadkach opóźnień w dostarczaniu pakietów wyborczych. Niektóre z nich dotarły do polskich adresatów nawet w piątek. Ich wysyłkę realizowała niemiecka poczta. Aby część wyborców z Niemiec zdążyła z oddaniem głosów, termin przyjmowania przesyłek przedłużono do niedzieli do godziny 21.