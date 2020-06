Koronawirus Niemcy. Ponad półtora tysiąca przypadków zakażenia w zakładzie mięsnym. Powrót obostrzeń

Koronawirus Niemcy. Ponad półtora tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem w zakładzie mięsnym

Do niedzieli testami na obecność koronawirusa objęto 6139 pracowników największych w Niemczech zakładów mięsnych Toennis. Po ich przebadaniu okazało się, że u ponad 1500 osób wykryto koronawirusa. Statystyki nie są optymistyczne, gdyż od czwartku wirusa wykryto u 730 z 1106 przebadanych pracowników.

Właściciel zakładów mięsnych Toennis jest krytykowany przez niemieckie media. Niemcy liczyli na szybką rezygnację rządu ze wszystkich obostrzeń, ale liczba zakażonych w Guetersloh sprawia, że te mogą zostać przedłużone. Na pewno w samym powiecie Guetersloh zaostrzono obostrzenia, by ograniczyć rozwój epidemii koronawirusa w tym regionie Niemiec.

Koronawirus Niemcy. Powrót obostrzeń

Z kolei jak informuje "Daily Mail", na konferencji prasowej premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w powiecie Guetersloh. Liczy on 360 tysięcy mieszkańców. Przywrócone zostały obostrzenia dotyczące izolacji i dystansu społecznego. Mają one obowiązywać do 30 czerwca.