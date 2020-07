Wybory prezydenckie 2020. TVP robi materiał o "medialnym ataku na Dudę"

Materiał, który został opublikowany w poniedziałek w wiadomościach TVP sugeruje, że Andrzej Duda przez całą kampanię wyborczą był atakowany przez media. Według TVP miały one "sprzyjać opozycji", dopuszczać się "haniebnych manipulacji" i publikować "fake newsy".

"Medialny atak na prezydenta Dudę" - to tytuł nowego materiału, który został wyemitowany w "Wiadomościach" TVP w poniedziałek. Autorzy materiału to prawicowi publicyści. TVP przekonuje w nim, że to Andrzej Duda musiał mierzyć się z wrogością i agresją ze strony mediów w Polsce.

Materiał zapowiedziała dziennikarka TVP Danuta Holecka: - To była najdłuższa kampania wyborcza w historii Polski i najbardziej brutalna. Prezydent Andrzej Duda był atakowany na wszystkie możliwe sposoby, także medialnymi kłamstwami i manipulacjami. Miał przeciwko sobie zdecydowaną większość mediów - stwierdziła prowadząca.

"Media dzień po dniu próbowały niszczyć Dudę"

TVP sugeruje, że ofiarą agresji i wrogości padł Andrzej Duda. A media miały być "przychylne Rafałowi Trzaskowskiemu". I "dzień po dniu próbowały niszczyć Andrzeja Dudę". Przypominamy: TVP przez całą kampanię wyborczą publikowała materiały dotyczące Rafała Trzaskowskiego. Na antenie telewizji publicznej powstał m.in. materiał "Luksusowa eskapada Trzaskowskiego z doradczynią", który sugerował romans Rafała Trzaskowskiego z doradczynią.

W materiale TVP pojawiają się prawicowi publicyści. Karol Gac z "Do Rzeczy" stwierdza w nim, że dużo "agresji i negatywnych emocji" płynęło ze sztabów Platformy Obywatelskiej. - Część dziennikarzy, część komentatorów, lepiej zrobiłaby, gdyby założyła własną partię polityczną. Niektóre media wprost zamieniły się w sztaby wyborcze - przekonuje Gac.

Jacek Karnowski z "Sieci" przekonuje w TVP, że Andrzej Duda by nie wygrał, gdyby dziennikarze nie mieli "psychicznej odporności". - Po prostu zastraszono by, połamano by kości tym, którzy mają inne zdanie - mówi Karnowski.

TVP wylicza media, które miały sprzyjać Rafałowi Trzaskowskiemu. To m.in. TVN, "Wyborcza", "Polityka", "Newsweek" i "Fakt".

"Haniebne manipulacje i fake newsy"

W materiale TVP lektor odnosi się też do publikacji "Faktu" o ułaskawieniu pedofila przez prezydenta Andrzeja Dudę. TVP nazywa okładkę gazety "haniebną manipulacją".

Telewizja sugeruje też, że słowa prezydenta z debaty prezydenckiej w Końskich o szczepionkach na koronawirusa, były wykorzystywane przez media i pokazywały nieprawdziwy obraz sytuacji. A potem trzeba było "demaskować fake newsy". Przypominamy: Andrzej Duda podczas debaty TVP powiedział, że nie jest zwolennikiem szczepień, ani tego, aby było obowiązkowe.

W materiale wypowiada się też publicysta i producent filmowy Maciej Pawlicki. - Polacy, jak podbity i skolonizowany kraj, pozwolili na to, żeby jedna z władz należała do zagranicznych ośrodków. To jest chore, nienormalne, szkodliwe dla Polski i rujnuje naszą przyszłość.

TVP pokazuje też w materiale wypowiedź europosła PO Radosława Sikorskiego, jak odmawia udzielenia wywiadu dziennikarce TVP Info. A stację nazywa "szczujnią".

Zobacz też: Jarosław Kaczyński zniknął?

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.