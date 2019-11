Wybory prezydenckie 2020. Tomasz Grodzki o "win-win option"

Wybory prezydenckie. Z kim powalczy Andrzej Duda? Platforma Obywatelska ma dwóch kandydatów. Mowa o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i Jacku Jaśkowiaku. - To wybór pomiędzy dobrym a dobrym - ocenia marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Cieszę się, że mamy wybór pomiędzy dobrym i dobrym. To jest, jak to Amerykanie nazywają, "win-win option". Kogokolwiek byśmy nie wybrali finalnie do prezydentury Polski, będzie to dobry wybór - mówił optymistycznie w programie "Fakty po faktach" w TVN24 Tomasz Grodzki, który zdobył popularność po tym, jak został marszałkiem Senatu.